Desperados III présente le personnage de Kate O’Hara

THQ Nordic et Mimimi Productions viennent de sortir un trailer pour Desperados III, présentant le personnage prénommée Kate O’Hara.

Une fermière rêvant de célébrité dans la grande ville

Avant de dévoiler qui est le personnage de Kate O’Hara, il est utile de vous rappeler que Desperados III (dont vous pouvez voir la liste des trophées et succès) est un jeu qui nous plonge en plein Mexique et Etats-Unis des années 1870. Vous allez donc incarner un groupe de Desperados afin d’affronter une menace impitoyable en plein Far West.

Kate O’Hara a grandi dans une ferme du Colorado, rêvant de célébrité et de glamour, le tout sur une scène dans la grande ville. Cela étant, Kate a vécu dans l’Ouest sauvage, entouré d’hommes… ce qui fait d’elle une femme capable de se défendre. Un tempérament de feu, un caractère bien trempé qui dénote avec son envie de célébrité.

Elle aime se déguiser avec des tenues différentes et utilise son charme naturel et enivrant afin d’écraser et distraire ses adversaires. Et si ces ruses échouent, elle compte ce qu’elle appelle le « meilleur ami d’une fille », son Derringer. Séductrice, sublime et dangereuse, Kate O’Hara ne laissera pas indifférent pour ceux qui oseront s’approcher d’elle.

Desperados III sortira le 16 juin sur PlayStation 4, Xbox One et PC.