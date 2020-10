Demon’s Souls Remake montre 5 minutes de gameplay en 4K

Si Spider-Man : Miles Morales devrait être l’un des jeux phares du lancement de la PS5, c’est bien Demon’s Souls qui sera la seule et vraie grosse exclusivité de la prochaine console de Sony dès qu’elle sortira. Et histoire d’en montrer un peu plus sur cette refonte, on a aujourd’hui droit à du gameplay supplémentaire.

Dans les toiles de l’araignée

Ce nouvel extrait nous emmène un peu plus loin dans la jeu que la première vidéo, à la découverte d’une zone bien plus dangereuse avec des ennemis coriaces qui nous attendent. Encore une fois, les fans seront surtout ravis de revoir quelques monstres cultes dans une version nettement plus fluide, qui semble tourner comme un charme sur PS5.

On apprend dans le même temps via une interview disponible sur Polygon que le jeu disposera de deux modes d’affichages, à savoir :

4K / 30 fps

4K dynamique (upscalé) / 60 fps

Un mode photo sera disponible, avec la possibilité d’appliqué un filtre pour afficher le jeu façon PS3. La plupart des bugs de la première version ont été évidemment corrigés, sauf quelques uns, dont le potentiel à « meme » est très fort. Le jeu aura droit à quelques ajouts, notamment des graines pour améliorer la résistance du personnage face aux altérations de statut, et la limites d’herbes transportables a été revue à la baisse pour mieux équilibrer le jeu.

Demon’s Souls Remake sera disponible dès le 19 novembre en exclusivité sur PlayStation 5.