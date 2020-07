Demon’s Souls Remake : Comparatif PS3/PS5 et analyse du trailer

Considéré par beaucoup de joueurs comme le précurseur de toute une génération de jeux, Demon’s Souls va bientôt avoir droit à son remake. Officialisé lors de la première présentation PlayStation 5, le titre a laissé échappé une première bande-annonce où l’on peut apercevoir les améliorations attendues.

Chapeauté par Bluepoint Games avec la collaboration de Japan Studio, ce remake s’annonce ambitieux. Il y a sans doute beaucoup à attendre et c’est pourquoi, après Outriders, on vous propose un focus sur ce que l’on sait, avec un comparatif PS3 et PS5, et une analyse de trailer, tout ça, dans cette nouvelle vidéo AG Summer.