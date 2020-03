Véritable saga culte vidéoludique, ayant permis aux fabricants de manettes Dualshock de se faire un peu d’argent sur les multiples casses que cette licence a engendré, la saga des Souls a su entrer dans le cœur de bon nombre de joueurs depuis la sortie de Demon’s Souls il y a maintenant presque 11 ans. Licence de poids dans l’industrie vidéoludique, elle a du rendre le challenge encore plus excitant. Et, malgré que la mort n’ait jamais été aussi présente dans un jeu que ceux de la saga Dark Souls, elle a su néanmoins en faire une force et pousser les joueurs à repousser leurs limites.

Third Editions, qui sait nous faire plaisir en décortiquant de nombreuses licences iconiques en lumière telles que Bioshock, Final Fantasy ou plus récemment Sekiro, les toulousains ont débarqué avec Dark Souls: Par-delà la mort en 2015. Nous avons profité de sa récente réédition pour vous le présenter et nous donner notre avis sur le premier volume, qui possède le même contenu que la version de 2015, mais embarque malgré tout quelques ajouts histoire d’apporter encore plus de qualité à l’ouvrage : meilleur grammage, couverture cartonnée et format modifié. Une réédition un peu tardive, mais qui a le mérite de remettre en lumière cette saga très appréciée des joueurs.

Écrit par Damien Mecheri, loin d’être un inconnu dans le monde du jeu vidéo avec de nombreux ouvrages à son actif tels que Bienvenue à Silent Hill ou bien encore BioShock. De Rapture à Columbia, et Sylvain Romieu, qui vient tout juste de publier Les Résonances de The Leftovers, toujours chez Third Editions, Dark Souls: Par-delà la mort vous plongera dans cette fabuleuse success-story à travers 320 pages d’enquêtes et d’anecdotes, qui risquent de vous faire replonger à tout moment et de vous relancer dans l’aventure Dark Souls.

Une plongée dans la genèse de l’œuvre

Avant de commencer cette présentation, il faut préciser qu’il s’agit là du premier volume de Dark Souls: Par-delà la mort. Dans ce premier ouvrage, vous pourrez en apprendre un peu plus sur Demon’s Souls, Dark Souls I et Dark Souls II. Le deuxième volume, sorti en 2017, s’épanchera, quant à lui, sur le troisième opus de la saga Dark Souls ainsi que sur Bloodborne.

Et comment parler de la licence Dark Souls sans évoquer celui qui a permis à l’œuvre de devenir ce qu’elle est aujourd’hui : Hidetaka Myazaki, le directeur créatif de la saga, grand amateur de dark fantasy et de jeux de rôles. Avec des inspirations provenant d’œuvres multiples, de la saga des années ’90 King’s Field, aux livres bien connus dont vous êtes le héros, Demon’s Souls a su tirer son épingle du jeu pour proposer une expérience de jeu unique. Cette patte unique est également dûe à From Software et notamment au producteur Takeshi Kajii qui a laissé quartier libre à Myazaki dans la création de son œuvre.

Lorsque l’on parle de Demon’s Souls ou d’un autre jeu de la saga, le premier mot qui vous viendra à l’esprit sera difficulté. La renommée du titre s’est d’ailleurs presque entièrement fait sur sa difficulté : dans une époque où la plupart des jeux vidéo vous prennent par la main à grands coups de checkpoints et de tutoriels, Demon’s Souls permettait de retrouver un véritable challenge, et de voir son implication récompensée. Alors oui, vous risquez de voir la phrase bien connue «Vous êtes mort» quelques centaines de fois, mais vous ne tomberez plus aussi facilement dans les pièges tendus par les développeurs.

L’apprentissage est la clef de la réussite dans cette saga. Le directeur créatif s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet, en nuançant cette difficulté qui pourrait rebuter au premier abord :

Rendre le jeu difficile n’a jamais été le but. On cherchait avant tout le moyen de faire ressentir une sensation d’accomplissement. Nous avions compris que la difficulté était l’un des moyens pouvant offrir ce puissant sentiment de réussite, à travers la création de stratégies, le franchissement d’obstacles et la découverte de nouvelles choses

Apprendre pour pouvoir anticiper le danger et franchir les épreuves, voici la philosophie de Demon’s Souls, et plus largement de toute la saga Dark Souls. La difficulté n’est qu’un moyen pour obtenir cette sensation d’accomplissement, et n’importe quel joueur pourra confirmer : quel bonheur de vaincre son premier boss après tant d’efforts !

Un décryptage de A à Z

Dark Souls: Par-delà la mort fait partie de ses œuvres à vocation de décorticage complet. En parallèle de l’analyse de la licence de From Software et de l’explication de sa genèse, cette plongée dans le livre de Damien Mecheri et Sylvain Romieu est clairement une encyclopédie complète de la saga. Tout y est analysé, décortiqué, expliqué : en passant par les différents ennemis, boss et même de l’environnement. Mais attention, lorsque l’on évoque le mot «encyclopédie», n’y voyez rien d’ennuyeux. Au contraire, si vous êtes un fan incontesté de la saga des Souls, vous apprendrez énormément de choses.

Prenons comme exemple le combat mythique que vous expérimenterez contre Ornstein et Smough dans le premier opus de Dark Souls. Véritable pan de l’histoire du jeu, les auteurs vous détailleront de long en large ces deux protagonistes, que ce soit sur leur psychologie ou sur le passif de ces deux personnages. De nombreuses anecdotes vous permettront de vous rendre compte que Smough était un peu le canard boiteux de l’équipe et qu’il fût écarte de la garde personnelle de Gwen pour cause de … cannibalisme ! Rien que ça !

Remplis d’anecdotes et d’explications, vous aurez à cœur de retourner jouer à Dark Souls lorsque vous connaîtrez tout cet univers sur le bout des doigts. Un vrai travail de fourmis de la part des auteurs !

Faut-il craquer pour Dark Souls: Par-delà la mort

Que vous soyez un gros fan de la saga Dark Souls, un joueur occasionnel qui n’a pas réussi à aller jusqu’au bout d’un des jeux de la licence ou bien un joueur intéressé n’ayant jamais osé franchir le pas par peur du challenge et de la difficulté apparente, Dark Souls: Par-delà la mort vous permettra de vous imprégner de l’univers de la franchise, le tout transmis avec une écriture vraiment agréable et un support très qualitatif. Third Editions excelle dans la mise en lumière d’univers originaux, pionniers dans leur genre, et vous permet à tous les coups d’en ressortir un peu plus intelligent.

Autant avec Jojo’s Bizarre Adventure : le diamant inclassable du manga, il fallait clairement être un initié à la série pour investir dans ce livre, autant sur celui-ci, le public visé reste très large. Et, peut-être qu’après cette lecture et après avoir compris la philosophie de l’œuvre de Hidetaka Myazaki, vous ressortirez votre Demon’s Souls du placard pour retenter l’expérience avec un œil nouveau. Cette réédition est l’occasion de replonger dans cette saga, dans une œuvre qualitative, où les auteurs ont charbonné pour aboutir à une encyclopédie complète.

Disponible dans une édition luxe, Dark Souls: Par-delà la mort volume 1 est disponible pour un prix unique de 24,90€. Et si après cette lecture, votre soif d’apprendre n’est pas encore étanchée, le volume 2 est encore disponible chez Third Editions, en édition classique ainsi qu’en édition First Print. Ne tardez pas, la rupture de stock, qui a eu la peau de la première version de Dark Souls: Par-delà la mort volume 1, risque bien d’avoir celle du volume 2 !