Demon’s Souls Remake pourrait bien sortir en fin d’année

Annoncé lors du gros événement PlayStation du mois de juin, aux cotés de Spider-Man : Miles Morales et de Resident Evil Village, Demon’s Souls Remake a quelque peu surpris l’assistance, notamment avec son design joliment retravaillé. Selon certaines rumeurs émergeant cette semaine sur la toile, il pourrait bien sortir quelques mois à peine après sa première apparition.

À prendre entre de très grosses pincettes

On ne connaît toujours pas la date de sortie de la PlayStation 5, qui laissait pourtant fuiter un premier spot publicitaire plus tôt dans la journée. Cela n’empêche pas la toile de s’enflammer au moindre bruit de couloir un tant soit peu persistant, laissant entendre que tel ou tel jeu sortirait avant la fin d’année sur ce nouveau support. Le dernier concerné, vous l’aurez compris, c’est Demon’s Souls Remake.

À l’origine de cette rumeur, le site Gematsu, qui a découvert que le titre développé par Bluepoint est passé sous la loupe de l’organisme Sud-Coréen de classification du jeu vidéo. Or, comme l’expliquent nos confrères, la plupart des triples A édités par Sony étant évalués par ce même organisme sortent dans les mois qui suivent. Le plus souvent, trois petits mois à peine. C’était par exemple le cas de Death Stranding et Ghost of Tsushima.

Bien sûr, en l’état l’information est à prendre entre d’énormes pincettes, et ne veut pas dire grand chose. Il ne s’agit que d’un simple constat, donnant lieu à une hypothèse que l’on se gardera bien de juger. Néanmoins, cela donne quelque peu espoir quant au line up de lancement de la PlayStation 5, ou bien vis à vis des titres à paraître avant les fêtes. Comme chacun le sait, le catalogue d’une machine fait beaucoup, si ce n’est tout.

Pour rappel, le titre original est paru en 2010 sur PlayStation 3. Demon’s Souls Remake est quant à lui attendu exclusivement sur PlayStation 5.