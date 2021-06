Débrief’ : Battlefield 2042, Monark, Netflix (The Witcher, Far Cry…) et E3 2021

Alors que l’E3 2021 et le Summer Game Fest battent leur plein, notre équipe met les bouchées doubles pour vous proposer le meilleur de l’actualité jeu vidéo. Malgré la période chargée, cela ne nous empêche pas de vous proposer un débrief’ avec votre petit rendez-vous du dimanche. Dans cette vidéo, on revient ainsi sur les autres annonces que l’on ne vous a pas encore résumé.

Bien évidemment, Battlefield 2042 et sa récente officialisation est abordée dans cette vidéo. On revient également sur l’annonce de Monark, un nouveau JRPG à mi-chemin entre fantasy et milieu scolaire ainsi que sur les autres présentations de l’E3, comme le segment Prime Matter ou encore l’IGN Expo et la Netflix Geeked Week.