Débrief’ : Baldur’s Gate 3, Xbox Series X, Plague Inc et Project GG

On est dimanche, c’est donc le débriefe. Comme toutes les fins de semaine, on fait le point sur ce qui s’est passé les derniers jours et bien sûr, ce soir, on ne déroge pas à la règle.

Baldur’s Gate 3

Difficile de ne pas évoquer Baldur’s Gate 3 qui a profité d’une longue présentation au cours de l’ouverture de la PAX. Le nouveau RPG de Larian, les créateurs de Divinity Original Sin, a présenté gameplay, histoire et autres joyeusetés et on fait le point dessus.

Xbox Series X

Déjà présenté en décembre au cours des Game Awards, la Xbox Series X a fait reparler d’elle. Phil Spencer, patron de la vision Xbox, a lâché un billet sur le blog officiel et lâche des infos techniques : ray-tracing, rétrocompatibilité, mais aussi une nouveauté, le smart delivery.

Platinum carbure

Dans le reste de l’actualité, on abordera aussi des sujets tout aussi chouettes. Ou presque, si l’on excepte le coronavirus. Cependant, on voit que PlatinumGames est en pleine ascension. On parle donc de Project GG, de leur nouveau nouveau studio à Tokyo, mais on parlera aussi de Plague Inc ou encore de Borderlands 3.