Le studio Kojima Productions avait teasé une annonce il y a quelques jours et nous savons désormais de quoi il en retourne. Il est donc question d’une date pour la version PC de Death Stranding mais aussi des nouveautés qui accompagneront cette mouture.

Le portage est pris en charge par 505 Games et comme annoncé peu avant la sortie PS4, le titre arrivera bien cet été sur PC via Steam et l’Epic Games Store.

Une collaboration avec Half Life

Le trailer met en avant quelques ajouts notamment techniques : un frame rate rehaussé, un mode photo, et un support des écrans ultra-larges. Le titre en profite également pour afficher ses bonus de précommande comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus. Il s’agit surtout de contenu in-game mis à part les fonds d’écran en HD.

Comme pour Final Fantasy XV, Death Stranding aura droit à une collaboration avec la mythique licence de Valve, Half-Life. Même si cela n’a pas encore été confirmé, on imagine que ce sera exclusivement pour la version Steam du jeu de Kojima. Vous pouvez observer Sam ci-dessous avec un magnifique crabe de tête.

Death Stranding est attendu le 2 juin prochain sur PC via Steam et Epic Games Store.