Le showrunner de la série The Last of Us promet de ne pas changer la sexualité d’Ellie

L’annonce d’une série The Last of Us a surpris tout le monde hier, notamment en apprenant qu’elle arriverait sur HBO, sous la direction de Craig Mazin, qui s’est surtout fait connaître avec la série événement Chernobyl l’an passé. Interrogé sur l’adaptation de Naughty Dog, ce dernier a tenu à préciser certains détails, notamment sur le personnage d’Ellie.

La sexualité d’Ellie inchangée

Les réactions des fans ont été nombreuses hier lors de l’annonce, mais si l’enthousiasme était partagé par beaucoup de monde, quelques sceptiques se posent encore des questions sur la fidélité de l’adaptation, bien qu’elle soit supervisée par Neil Druckmann. Craig Mazin a notamment répondu à une question sur Twitter, où on lui demandait si la sexualité d’Ellie sera toujours la même dans la série.

You have my word. — Craig Mazin (@clmazin) March 5, 2020

Craig Mazin a tenu a rassurer tout le monde en promettant qu’Ellie sera bien la même que dans le jeu, et qu’il n’est donc pas question d’écarter les romances gays autour du personnage. Une bonne nouvelle pour les fans et la série, qui n’a toujours pas de date de sortie à l’heure actuelle.