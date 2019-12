Débrief’ : Futur Life is Strange, teasing 2020 et nouveau NieR ?

Comme chaque dimanche, on fait le point sur l’actualité jeu vidéo qui est tombée au cours de la semaine. Forcément, avec les fêtes, c’était très calme mais l’on aura tout de même de quoi faire le point. Allez, c’est parti !

https://www.youtube.com/watch?v=LTt_CK8q2dY

Les vœux des studios japonais

On reviendra sur les nombreuses déclarations des développeurs japonais qui aiment bien communiquer sur leurs ambitions pour l’année à venir. On a par exemple PlatinumGames qui voit grand pour 2020 avec Babylon’s Fall, mais aussi du nouveau pour NieR avec apparemment, un nouveau jeu en développement.

On évoquera bien d’autres choses aussi comme le nouveau Dynastsy Warriors qui est en préparation, les nouveaux projets d’Atlus et bien d’autres joyeusetés. Bref, entre ça, et la nouvelle génération, on sent que l’année prochaine sera une grande année.

Life is Strange 3 ?

Et si un Life is Strange 3 était annoncé, est-ce que ça vous tente ? Dontnod s’est confié quant à l’avenir de la franchise maintenant que Life is Strange 2 est terminé et ils ont déjà des idées pour la suite. Mais aussi pour des portages Switch.