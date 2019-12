Dontnod évoque Life is Strange 3 et une arrivée sur Switch

Alors que l’épisode final de Life is Strange 2 est disponible depuis début décembre, Dontnod Entertainment songe déjà à l’avenir. Approchés par nos confrères de chez Gamespot, Michel Koch et Jean-Luc Cano, respectivement co-directeur créatif et scénariste, ont évoqué leur souhait pour l’avenir et un potentiel Life is Strange 3.

Est-ce que l’on reverra Max et Chloé ?

L’interview, relativement longue et particulièrement intéressante, revient sur l’histoire de Sean et Daniel et l’approche réalisée par les équipes de développement. Gamespot demande également aux deux créateurs si l’on peut espérer revoir Max, Chloé, Sean ou Daniel à l’avenir. Cano explique qu’ils ont déjà des idées pour la suite des aventures mais que définitivement, l’histoire des précédents personnages est terminée :

« Pour la prochaine aventure, nous ne savons pas encore vraiment mais nous avons des idées et des choses que l’on souhaite explorer mais nous ne savons pas vraiment […]. La chose que je peux vous dire, c’est que pour nous, l’histoire de Max et Chloé dans Life is Strange 1 est terminée, c’est raconté, et l’histoire de Sean et Daniel est racontée dans Life is Strange 2 alors peut-être que l’on pourra les revoir un jour mais … »

Koch rajoute que Life is Strange est un univers partagé et qu’il est possible de revoir les personnages, mais qu’étant donné que chaque volet raconte une histoire complète, il n’y aura pas de jeux centrés sur telle ou telle personnalité déjà rencontrée. La porte est donc ouverte pour revoir l’un des héros, mais il ne faut pas s’attendre à un nouveau titre dédié à ces derniers.

Peut-on espérer un Life is Strange 3 ?

Si Dontnod Entertainment semble déjà préparer le terrain pour un Life is Strange 3 ou une quelconque nouvelle aventure, cela dépendra encore de plusieurs facteurs. Quand la question d’un potentiel Life is Strange 3 a été évoquée, Cano explique que l’approche sera la même qu’avec le second opus, avec une nouvelle histoire et de nouveaux personnages : « Je pense que ce serait une nouvelle histoire ».

Koch rajoute : « C’est ce que nous aimerions personnellement faire. Bien sûr, Life is Strange appartient à Square Enix donc c’est une décision de Square Enix. Mais nous, en tant que créateurs, nous apprécions vraiment ce format d’anthologie et c’est vraiment intéressant pour nous d’essayer de penser à de nouveaux personnages et de nouvelles histoires ». Le co-directeur créatif rajoute que cela permet aussi d’apporter de nouvelles idées et de nouvelles perspectives.

Est-ce que Life is Strange arrivera sur Switch ?

Gamespot a également abordé le cas d’une version Switch pour la série. Après tout, c’est un souhait de la communauté qui revient souvent. On l’avait d’ailleurs déjà demandé lors de notre première interview avec les développeurs et Dontnod se montre relativement timide quant à la possibilité mais ne ferme clairement pas la porte.

Koch explique que c’est effectivement un souhait : « Pour être honnête, on aimerait. Et je pense que c’est quelque chose qui doit être décidé par Square Enix, mais assurément, j’aime jouer à des jeux sur ma Switch donc à coup sûr, j’aimerais voir Life is Strange sur Switch ». Une réponse partagée par Cano : « J’ai la même réponse, j’adore la Switch et j’aimerais voir Life is Strange et Life is Strange 2 sur cette console ».

Rien n’est encore trop sûr mais ça sent tout de même bon pour un portage Switch de l’un ou l’autre Life is Strange déjà sorti. A moins que Square Enix préfère attendre un potentiel troisième épisode ? La balle est dans le camp de l’éditeur. Cela serait tout de même dommage de ne pas en profiter au vu de la forte demande des joueurs et du marché que représente la Switch.

On rappellera que Life is Strange 2 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. L’épisode 5 est sorti début décembre, en même temps que des éditions physique et collector.