Atlus tease déjà l’anniversaire de la licence Persona en 2021

Après avoir donné des nouvelles en ce qui concerne Shin Megami Tensei V et leur nouveau J-RPG, Atlus laisse également entendre que la firme prépare quelque chose de grand pour la licence Persona à l’occasion de ses 25 années d’existence.

Persona 6 ? Persona 5 Arena ? Un remake ?

Dans les messages de fin d’année accordés au magazine japonais Famitsu et au site internet 4Gamer.net, Kazuhisa Wada (le directeur de la nouvelle équipe en charge de la franchise) nous tease déjà les 25 ans de la série qui seront célébrés en 2021 : « Je vais prendre soin de chaque étape, pas à pas, en ce qui concerne le 25eme anniversaire de Persona ».

Etant donné que l’équipe responsable de Persona 5 a déjà passé le flambeau à celle de monsieur Wada, on peut supposer une éventuelle annonce de Persona 6. On pense également à un nouveau jeu de baston Persona Arena puisque l’homme avait déjà travaillé sur Persona 4 Arena sans oublier que le studio Arc System Works sera surement moins occupé que ces temps-ci après Granblue Fantasy Vs et Guity Gear Strive.

Enfin, on ne peut s’empêcher de penser à la solution de facilité, à savoir des remaster (ou portages de Persona 3 et 4). Ou pourquoi pas un remake ? Même si c’est peu probable, les deux premiers Persona peuvent faire un retour surprise. A vos pronostiques !