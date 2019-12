Débrief’ : Star Wars Jedi Fallen Order 2, The Witcher et Resident Evil 8 ?

Pour beaucoup, ce week-end signe le début des vacances ou des congés. Toute l’équipe se joint donc à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et tout plein de belles choses pour l’année à venir. Mais en attendant les longs repas de famille et les soirées manette en main, place au débriefe.

Liens évoqués :

Star Wars en forme

Alors que ce mercredi sortait le troisième volet de la trilogie Star Wars au cinéma, d’autres nouvelles risquent bien de faire plaisir aux fans de la franchise : il serait question non pas de un mais de deux jeux Star Wars actuellement en développement. On revient donc dessus, avec le projet de EA Motive et un potentiel Jedi Fallen Order 2.

Resident Evil 8 en préparation ?

Une autre licence pourrait bien déjà faire son retour : Resident Evil. Alors que le remake du 3 arrivera en avril 2020, on apprend que Capcom cherche des testeurs pour un autre projet issu de la licence : un jeu non annoncé. Est-ce qu’il s’agirait du Resident Evil 8 déjà évoqué ? Ou simplement un petit projet à côté ? Suspens.

La Xbox Series X s’appellera simplement Xbox

Avec la récente présentation de la prochaine génération de Microsoft, l’actualité tourne déjà pas mal autour de la fameuse Xbox Series X. Le constructeur a souhaité apporter quelques précisions et a expliqué qu’elle prendra tout simplement le nom de Xbox, le Series faisant référence à de futurs modèles.

On abordera également d’autres sujets dans ce résumé de l’actualité, comme la date de sortie de Warcraft III Reforged, la fixation dorsale annoncée pour la PS4, le potentiel retour de la série The Witcher en jeux et bien d’autres joyeusetés.