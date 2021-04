Débrief’ : Tales of Arise, Battlefield 6, PS Plus, exclusivités PS5 et Farming Simulator 22

A chaque dimanche, son débrief’ de l’actualité jeu vidéo. Dans cette vidéo, on revient sur les temps forts des derniers jours, avec notamment la date de sortie de Tales of Arise, qui était accompagnée de l’annonce d’un collector et de séquences de gameplay. Electronic Arts a aussi donné des nouvelles des prochains jeux Battlefield, et Sony de ses futures exclusivités. On reviendra aussi sur les premières informations tombées autour de Farming Simulator 22.