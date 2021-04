Farming Simulator 22 annoncé, les premières infos (consoles, neige…)

Les amoureux des champs et les fermiers en herbe doivent être ravis : Giants Software vient tout juste d’officialiser leur nouveau jeu, Farming Simulator 22. Après quelques années de pause, la franchise revient avec une tonne de promesses. Période de sortie, consoles, nouveautés, améliorations techniques… Voici les premières informations.

La neige arrive dans Farming Simulator 22

Le studio suisse nous donne ainsi rendez-vous plus tard dans l’année pour la sortie du jeu sur consoles et PC. Farming Simulator 22 reprend les mêmes bases que ses prédécesseurs, à savoir un jeu de simulation de ferme où l’on peut cultiver nos champs, élever nos animaux, conduire des tracteurs issus de marques célèbres et bien d’autres joyeusetés.

Dans Farming Simulator 22, on nous promet de nouvelles cultures, cartes, machines et marques, sans pour autant nous lister les nouveautés (si ce n’est Fendt, Massey Fergusson et New Holland que l’on peut apercevoir sur les images). Cependant, un premier ajout a été confirmé : la neige. Les joueurs pourront ainsi découvrir les cycles saisonniers et profiter de paysages enneigés, ce qui aura un impact sur l’environnement et probablement nos cultures. D’autres fonctionnalités seront bientôt révélées.

Nouvelles cartes et accessibilité

Giants Software nous annonce qu’il y aura deux nouvelles cartes mais aussi une mise à jour de la carte alpine Erlengrat, qui mettront l’accent sur le système des cycles saisonniers. Plus de 400 machines et outils ainsi que 100 marques iconiques ont été confirmées. Farming Simulator 22 devrait également poursuivre sa volonté d’accessibilité initiée dans les derniers opus avec un jeu encore plus abordable – tout en gardant sa profondeur – afin que les nouveaux arrivants puissent facilement se plonger dans le monde de l’agriculture.

Si encore une fois, les détails ne sont pas donnés, on aura bien le retour des différentes cultures et divers animaux. On espère que les chevaux ajoutés en 2018 seront toujours présents ici. Notez que l’on a tout de même la confirmation du multijoueur, où il sera possible de jouer jusqu’à 8 joueurs sur les consoles PlayStation et Xbox et jusqu’à 16 sur PC et Stadia.

Un moteur graphique amélioré

Pour l’instant, en termes d’images, nous n’avons malheureusement pas grand chose à nous mettre sous la dent. Mais Giants Software nous promet « de nombreuses optimisations techniques telles que l’amélioration du comportement de l’intelligence artificielle, mais également des mondes encore plus riches ». De bien belles promesses pour la partie technique, que l’on nous avait déjà faites dans le précédent jeu.

DirectX 12 sera aussi présent, et on nous évoque un affichage des textures en temps réel, une optimisation du multithreading, de l’occlusion culling, de l’anti-aliasing et d’autres belles choses sur le papier. Les mods seront aussi présents au lancement, tout du moins sur PC.

Il est aussi bon de rappeler que Farming Simulator 22 ne sera plus édité par Focus Home Interactive. Giants Software avait annoncé vouloir faire cavalier seul pour la suite de la franchise, tout du moins, pour s’auto-éditer. Cela n’empêche pas l’équipe suisse de s’entourer de nombreux partenaires, notamment Koch Media France pour la distribution dans nos contrées.

Quand sortira Farming Simulator 22 ?

Pour l’instant, nous n’avons pas de date de sortie précise. Néanmoins, Giants Software nous donne rendez-vous fin 2021 pour la sortie de Farming Simulator 22. Quant aux plateformes, le titre sortira sur PC, Mac, Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S, avec des améliorations pour les consoles de nouvelle génération.

Est-ce qu’il sortira sur Nintendo Switch ? Pour l’instant, nous ne savons pas, mais il est probable qu’il suive le même chemin que ses prédécesseurs, c’est-à-dire, un portage proposé l’année d’après. Quoiqu’il en soit, si vous aimez Farming Simulator, sachez que l’on a une section dédiée à la franchise sur notre serveur Discord, donc n’hésitez pas à nous rejoindre.