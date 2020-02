Haven nous partage sa superbe cinématique d’introduction

Si on ne sait toujours pas quand il sortira cette année, Haven donne de ses nouvelles aujourd’hui en nous dévoilant la séquence qui servira d’introduction au titre.

Un opening qui impressionne

Le jeu de The Game Bakers s’est offert les services de Yukio Takatsu (Monogatari, March comes in like a lion) pour réaliser cette sublime vidéo, qui nous montre notre couple d’amoureux de la façon la plus stylisée possible. On notera également la présence de Danger à la bande-son, un autre gage de qualité.

Haven sera disponible courant 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One (inclus dans le Xbox Game Pass) et Switch.