Disney souhaite adapter plus de licences dans le monde du jeu vidéo

Pendant un temps, Disney s’est complètement fermé au jeu vidéo en fermant ses propres studios de développement, tandis que son emprise sur le cinéma gagnait peu à peu du terrain. Mais lors du DICE 2020 Summit, Sean Shoptaw, directeur de la division jeu vidéo et des expériences interactives, a déclaré que Disney avait envie que plus de licences soient adaptées sur nos machines de jeux, comme nous le rapporte The Hollywood Reporter.

Vers plus de jeux Disney ?

Avec les succès de Marvel’s Spider-Man et de Star Wars Jedi : Fallen Order, Disney semble avoir envie de réinvestir dans ce marché. Sean Shoptaw parle alors d’envie de « ré-imaginer » ce que les personnages Disney pourraient être, et lance d’ailleurs un appel aux développeurs : « Je suis ici pour une raison spécifique : pour vous permettre de faire des choses vraiment uniques avec notre [catalogue]. Nous voulons rêver en grand et regarder toutes les choses que nous pouvons faire ensemble. »

Il ne faut pas oublier que dans ce fameux catalogue, on retrouve désormais les licences de la Fox, récemment rachetée par le géant américain. Autant dire que le choix est vaste.

Il faut dire que tout réussi à Disney en ce moment dans le jeu vidéo, notamment avec les deux jeux cités précédemment. N’oublions pas non plus le succès de Kingdom Hearts III, qui a su séduire des millions de joueurs à travers le monde.

Reste maintenant à voir qui va relever ce défi, et quelles licences seront adaptées par la suite. Star Wars et les projets liés à Marvel devraient dans tous les cas assurer un bel avenir pour Disney dans le monde du gaming.