Godfall passe à l’action avec 9 minutes de gameplay

Godfall, le « looter-slasher » développé par Counterplay Games et édité par Gearbox se présente un peu plus lors de ce State of Play avec 9 minutes de gameplay se contrant notamment sur les combats. Précisons que ces extraits tournaient sur un kit de développement PS5 et que le jeu est éventuellement amené à changer à l’avenir.

Les chevaliers du Godfall

Godfall nous plongera dans un univers heroic-fantasy appelé Aperion où des chevaliers aux capacités extraordinaires vont combattre des divinités. Dans ce jeu coopératif jusqu’à quatre joueurs à la troisième personne, le loot aura une grande importance et vous permettra de débloquer de nombreuses compétences et équipements. Point assez plaisant, il n’y aura pas de microtransactions et donc, tout le contenu sera présent dés le départ dans le titre.

Les armures et les armes offriront ainsi des caractéristiques uniques à votre avatar. Concernant ces dernières, il sera même nécessaire de maîtriser les spécificités de chacune comme nous le montre la vidéo ci-dessus en prenant pour exemple les doubles-lames et l’épée longue.

Le gameplay se veut très dynamique et offensif en privilégiant les styles agressifs même si des équipements pourront vous permettre de vous défendre. La séquence avec le bouclier à la God of War est assez évocatrice. Il est également possible de le lancer façon Captaine America.

Pour en savoir plus nous vous recommandons notre récente vidéo dédiée au jeu où nous revenons sur tout ce que l’on sait du titre. Godfall est attendu sur PS5 cet hiver et sur PC via l’Epic Games Store.