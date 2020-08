Nintendo annonce Pikmin 3 Deluxe sur Switch

Pikmin 3 Deluxe est enfin annoncé à la surprise générale ou presque. Cela fait tellement longtemps qu’on nous ressort un éventuel portage de Pikmin 3 avant chaque Direct que son existence semble être une évidence. C’est surtout la méthode de communication qui peut faire lever le sourcil, un peu comme pour Paper Mario: The Origami King.

Nous sommes les Pikmin, venus pour enterrer vos vieilles Wii U

Alors que l’on était tranquillement en train d’annoncer notre AG French Direct, Nintendo s’est passé de sa propre émission pour dévoiler Pikmin 3 Deluxe comme ça dans un tweet. Il ne s’agit pas d’un simple portage du jeu Wii U puisque du contenu inédit a été ajouté pour accompagner Alph, Brittany et Charlie.

En effet, de nouvelles missions mettant en scène Olimar et Louie feront leur apparition en prologue et épilogue du jeu, tout comme de nouveaux modes de difficulté, un système de visée inédit et la possibilité d’enfin faire la campagne principale en coopération locale. En dehors de cela, c’est bien le jeu original avec ses DLC inclus, les Batailles Bingo et les classements en ligne pour le mode Missions.

Pikmin 3 Deluxe sortira le 30 octobre sur Nintendo Switch et si le réclamer vous manque déjà, vous pouvez vu reporter sur la demande de nouvelles pour Pikmin 4. Ou n’importe quel autre jeu pour la fin d’année sur Switch en fait…