Aeon Must Die! sortira en 2021 sur PS4, Xbox One, Switch et PC et se paye une polémique

Le studio Limestone Games et l’éditeur Focus Home Interactive ont profité du State of Play de Sony de ce soir pour diffuser un trailer explosif de leur titre Aeon Must Die.

Entre bien et mal

Malgré son apparence colorée ressemblant à un véritable animé, Aeon Must Die nous plonge dans une univers sombre et impitoyable dans lequel nous prendrons le contrôle d’un personnage habité par un héros et un méchant se partageant le même corps. Évidemment, cette situation vous mènera à des choix que vous devrez réaliser durant votre périple et ces choix vous mèneront quant à eux vers l’une des cinq fins possibles.

Aeon Must Die se présente comme un beat-em-up 2D, qui proposera des combats tactiques qui favoriseront votre stratégie plutôt que vos réflexes. Un système d’alignement RPG suivra votre progression en tant que guerrier et modifiera le challenge ainsi que le déroulement de l’aventure en fonction de votre comportement. À noter aussi qu’un système de mort/santé mentale rendra le jeu plus difficile ou plus simple selon ce que vous souhaitez, à vous de décider comment se déroulera votre partie.

Les développeurs quittent déjà le navire

All Aeon Must Die devs quit the studio this week due to crunch and lack of payments, and the trailer was outsourced to artists without contracts. @jasonschreier https://t.co/lmYLy3vRwp pic.twitter.com/ugmKsxhAHb — play Disco Elysium (@calibrono) August 6, 2020

Mais après l’engouement qu’a suscité ce trailer, une polémique a commencé à faire de plus en plus de bruit sur Twitter. On apprend alors via plusieurs tweets, dont celui de @calibrono qui apporte d’ailleurs des preuves via un fichier Dropbox, que de nombreux développeurs et artistes de Limestone Games n’ont pas été payés pour leur travail, et que bon nombre d’entre eux ont désormais quitté le studio suite à cela et au crunch intensif.

Pire, le trailer en question aurait été « volé » et qu’il ne s’agirait juste que d’une vidéo des anciens artistes qui auraient été retravaillée pour ce State of Play. Limestone Games et Focus Home n’ont pas réagi à la polémique, et il y a fort à parier que de nombreux détails sur cette affaire soient révélés dans les prochaines semaines.

Malgré cela, Aeon Must Die sera disponible en 2021 sans plus de précisions sur PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam.