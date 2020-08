The Pathless se montre via une vidéo de gameplay sur PS5

Dans le cadre du State of Play de ce 6 août, le directeur créatif de The Pathless, Matt Nava, a présenté le gameplay du jeu et ses mécaniques de combat dans une vidéo d’une durée de 6 min. Nouveau jeu d’action-aventure de Giant Squid Studios (déjà parents de Abzü) édité par Annapurna Interactive, The Pathless met en scène La Chasseresse, maîtresse dans l’art de l’arc et unie à un aigle qui la suit dans son périple afin de sauver son monde d’une terrible malédiction.

Jamais sans mon aigle

La vidéo nous permet d’entrapercevoir les vastes environnements forestiers que proposera l’île en monde ouvert sans carte sur laquelle évolue La Chasseresse. Après avoir apprivoisé un aigle, celle-ci devra combattre les esprits corrompus présents dans cette forêt dense tout en résolvant des énigmes liées à d’anciennes runes, grâce aux compétences de son aigle que l’on pourra accroître au fil du jeu.

On a pu également se rendre compte que l’on pouvait caresser son aigle pour le nettoyer mais aussi le faire évoluer grâce à des cristaux. On pourra aussi lui demander d’attaquer ou d’attraper des objets pour nous. Il nous servira également pour voler dans la carte en s’élançant depuis un point haut ou au contraire en s’en servant pour atteindre des plateformes surélevées, en sachant que prendre son envol consomme des plumes, symboles de vols restants.

La particularité du jeu étant que le joueur ne possèdera pas de carte et qu’il devra se servir de son masque pour rentrer dans le monde des esprits et scanner la zone à la recherche de lieux que l’on a pas encore visité. Le directeur créatif nous conseille d’ailleurs de monter encore plus haut pour accroître la portée du masque.

L’aigle noir

L’arc sera une véritable pierre angulaire dans le gameplay car servant à de nombreuses reprises pour combattre mais aussi ouvrir des passages et déplacer des objets. La Chasseresse sera également capable de tirer sur des talismans afin d’accroître sa jauge de sprint pour évoluer et bondir dans son environnement, tout en essayant d’être la plus synchronisée possible. Le joueur sera capable de tirer des flèches en courant, sautant ou en accomplissant diverses acrobaties.

Les développeurs nous ont également montré les combats contre les esprits corrompus, de gigantesques bêtes qui essaieront de briser le lien si précieux que vous avez tissé avec votre aigle. Le trailer de gameplay nous a ainsi permis d’apercevoir la capacité de se cacher dans les hautes herbes afin d’éviter le regard de ces esprits corrompus, à l’instar d’Aloy dans Horizon : Zero Dawn par exemple.

On remarquera au passage les magnifiques effets de lumière et de vents dans les vallées de l’île ainsi que les musiques à la fois douces en exploration et rythmées lors des combats. Le seul moyen d’éliminer les esprits corrompus est d’allumer des obélisques disséminés un peu partout afin de ramener la lumière sur l’île et donc de les rendre vulnérables à vos flèches qu’il vous faudra synchroniser avec vos sauts d’évitement d’attaques adverses.

Le jeu semble tourner de manière très fluide et de nombreux effets de lumière ont permis de réaliser le soin apporté à la réalisation de The Pathless. Les développeurs ont également précisé qu’ils s’efforçaient de créer une aventure sans aucun écran de chargement et que le jeu devrait profiter du son spatial 3D propre à la prochaine console de Sony.

Pour rappel, The Pathless sortira en fin d’année 2020 sans date précise sur PC via l’Epic Games Store, sur iOS via Apple Arcade mais aussi sur PlayStation 4 et donc sur PlayStation 5.