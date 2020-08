Crash Bandicoot 4 se dévoile un peu plus lors du State of Play

Maintenant que vous savez tout sur Crash Bandicoot 4 : Its About Time, la dernière aventure du héros déjanté à paraître le 2 octobre, PlayStation a profité du State of Play du 6 août pour étoffer encore un peu plus la communication autour du futur jeu de plateforme des développeurs Toys for Bob, en nous livrant de nouvelles informations.

Des pouvoirs et un personnage jouable inédits

Nous savions par exemple que de nouveaux masques rejoignaient ce cher Aku-Aku pour accompagner Crash. Appelés masques Quantum, chacun confère un pouvoir différent – et inédit dans la saga – à notre héros. Inverser la gravité, ralentir le temps, ou influer sur la réalité font partie de ces nouvelles habiletés, la quatrième étant encore inconnue pour l’instant.

Aussi, le jeu compte proposer une multitude de skins pour chacun des personnage jouables. La totalité de ces skins pourront être débloqués en réussissant certains défis ou en collectant suffisamment de gemmes. Activision compte donc rappeler qu’il n’y aura pas de microtransactions pour les obtenir.

Et parmi ces personnages que l’on pourra contrôler, on retrouvera évidemment Crash, Coco (qui devrait être davantage mise en avant), et pour la toute première fois de la saga, Dingodile. Jadis défait par le bandicoot lors du troisième épisode, il rejoint cette fois les rangs des héros. Le Dr Neo Cortex sera lui aussi de la partie et, équipé d’un pistolet laser, aura la possibilité de transformer des objets tels que des plateformes afin de leur donner de nouvelles propriétés.

Avec un total dépassant les 100 stages, des nouveaux pouvoirs et différentes façons d’arpenter les niveaux, Crash Bandicoot 4 semble ne pas se moquer du monde et va constituer une vraie suite bien travaillée et qui succède directement à l’histoire de Crash Bandicoot 3: Warped. Nous n’aurons donc pas affaire à un épisode 3.5 qui serait resté trop enraciné à ses origines remasterisées en 2017.

Le titre est toujours attendu pour le 2 octobre sur PlayStation 4 et Xbox One mais devrait, selon Activision, débarquer sur d’autres plateformes. De quoi peut-être s’ouvrir à la Switch ou au PC.