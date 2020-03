Débloquer Izuku One For All 100% et Overhaul ver.2 – My Hero One’s Justice 2

En démarrant votre partie sur My Hero One’s Justice 2, vous verrez rapidement que tous les personnages de cet opus sont déjà jouable, hormis trois combattants. Le premier est Nomu (Brainless), qui est disponible en tant que bonus de précommande. Les deux autres, Izuku One For All 100% – Full Cowling et Overhaul fusionné, sont également accessibles via la précommande, mais il est possible de les débloquer sans cela.

Comment débloquer Izuku One For All 100% et Overhaul ver.2 ?

Pour cela, il faudra tout de même jouer au mode Histoire du jeu. Pour Izuku One For All 100% – Full Cowling, il faudra terminer l’Histoire pour débloquer l’accès à ce personnage. Notez que si Eri se tient bien sur le dos d’Izuku lors de l’affrontement dans le dernier combat du mode, elle sera ensuite absente dans les autres modes de jeu.

Après avoir terminé le mode Histoire des héros, vous débloquerez celui des vilains. Là encore, il suffit de le terminer afin de débloquer Overhaul dans sa version fusionnée. Il sera ensuite accessible dans les autres modes de jeu.

