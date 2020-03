Tandis que le manga fait un carton partout dans le monde, My Hero Academia a moins de chance côté jeu vidéo, avec encore peu d’adaptations malgré un My Hero One’s Justice sympathique, mais très perfectible. Dans cette optique, Bandai Namco retente sa chance avec My Hero One’s Justice 2, qui compte corriger les soucis du premier tout en promettant un casting bien plus varié. Vous retrouverez ici tous les guides et astuces concernant ce second opus, ainsi qu’une FAQ répondant à bon nombre de questions sur le jeu.

Guides et astuces

FAQ (Foire aux questions)

Si vous n’avez pas suivi tout l’actualité autour de My Hero One’s Justice 2, voici quelques questions que vous vous posez peut-être.

Qu’est-ce que My Hero One’s Justice 2 ?

My Hero One’s Justice 2 est une adaptation du manga My Hero Academia de Kohei Horikoshi. Il s’agit d’un jeu de combat en arène fermée, où deux équipes de trois personnages s’affrontent. Plusieurs modes de jeu sont disponibles comme un mode Histoire, qui permet de revivre quelques moments cultes du manga. Il est également possible de personnaliser les différents personnages via un éditeur complet, et de jouer en ligne contre des adversaires.

Quand sort My Hero One’s Justice 2 ?

My Hero One’s Justice 2 sera disponible dès le 13 mars 2020. Il sort donc un peu moins d’un an et demi après le premier My Hero One’s Justice, qui était paru le 26 octobre 2018.

Sur quelles consoles sort My Hero One’s Justice 2 ?

Le titre sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. A l’heure actuelle, nous ne savons pas encore s’il existera des grosses différences techniques entre les versions, mais si l’on se fie au premier, le jeu devrait être relativement identique sur toutes les plateformes, en dehors d’un framerate et d’une résolution moins importante sur Switch.

Faut-il connaitre le manga My Hero Academia pour apprécier My Hero One’s Justice 2 ?

Pas forcément, mais cela est tout de même recommandé pour comprendre l’univers et les personnages. Le premier My Hero One’s Justice avait le défaut de ne pas prendre l’histoire du manga depuis le début, laissant alors les néophytes un peu sur le carreau. On ne sait pas ce qu’il en sera de cet opus, mais il y a de grandes chances pour qu’il reprenne l’histoire là où le premier épisode l’avait laissée.

Quelle portion du manga couvre My Hero One’s Justice 2 ?

Si l’on regarde les éléments d’informations laissés par Bandai Namco, on peut en conclure que cet épisode recouvrira l’arc de l’Examen du permis provisoire et celui centré sur Overhaul, ce qui correspond au tome 12 du manga jusqu’au tome 18.

Pour ce qui est de l’animé, cela représente la deuxième moitié de la saison 3, jusqu’à la fin de la première moitié de la saison 4 (jusqu’à l’épisode 15 environ). Il est cependant possible que le titre aille plus loin en couvrant l’arc du festival de Yuei, mais il est plus probable que cela intervienne dans un DLC ou dans un troisième épisode.

Quelles sont les nouveautés de My Hero One’s Justice 2 par rapport au premier ?

Parmi les grandes nouveautés de cet opus, on note l’apparition d’un mode 2vs2, afin de faire équipe avec un ami aussi bien en local qu’en ligne. On note également l’apparition d’un nouveau mode mission, mais aussi un roster bien plus fourni que par le passé.

Qui sont les personnages jouables dans My Hero One’s Justice 2 ?

My Hero One’s Justice 2 comprendra un casting de 41 personnages, à savoir :

Élèves de Yuei

Izuku Midoriya

Izuku Midoriya version Shoot Style

Izuku Midoriya version One for All Full Cowl – 100%

Katsuki Bakugo

Shoto Todoroki

Ochaco Uraraka

Tenya Iida

Tsuyu Asui

Eijiro Kirishima

Mina Ashido

Denki Kaminari

Minoru Mineta

Momo Yaoyorozu

Kyoka Jiro

Fumikage Tokoyami

Mirio Togata

Nejire Hado

Tamaki Amajiki

Élèves de Shiketsu

Inasa Yoarashi

Camie Utsushimi

Seiji Shishikura

Héros professionnels

All Might

Sir Nighteye

Gran Torino

Shota Aizawa

Endeavor

Fat Gum

Gang Orca

Vilains

Tomura Shigaraki

Tomura Shigaraki version Alter éveillé

All For One

Himiko Toga

Dabi

Twice

Mr Compress

Muscular

Stain

Brainless (bonus de précommande)

Overhaul

Overhaul version fusionné

Kendo Rappa

Y aura t’il des DLC pour My Hero One’s Justice 2 ?

Comme pour le premier opus, il est très probable que ce second opus accueille des DLC après sa sortie. Parmi les candidats les plus vraisemblables, Gentle Criminal se situe en tête de liste, si jamais le jeu ne couvre pas l’arc du Festival de Yuei. On peut également penser au héros professionnel Hawks, ou encore à quelques membres des Huit Préceptes sacrifiables d’Overhaul.

My Hero One’s Justice 2 est-il traduit en français ?

Tout comme le premier My Hero One’s Justice, cet opus possédera bien une traduction française avec des sous-titres. En revanche, seules les voix japonaises devraient être présentes sur le disque.

Y-a t-il une édition collector pour My Hero One’s Justice 2 ?

Oui, le titre aura droit à à sa version collector, toujours en précommande. Voici ce que vous pouvez retrouver à l’intérieur

Le jeu dans une boite collector

Un shikishi My Hero Academia

Une figurine LED de 20cm

Un steelbook exclusif

Un porte-clés Deku & Overhaul

Un badge

Cette édition collector est proposée au prix de 129,99 € chez la plupart des revendeurs.

Où acheter My Hero One’s Justice 2 ?

Pour le moment, My Hero One’s Justice 2 est trouvable chez tous les revendeurs au prix conseillé de 69,99€, mais il est possible de le trouver à 52,40€ sur PlayStation 4 sur Amazon, mais aussi à 44,90€ sur Nintendo Switch.

