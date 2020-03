Le mode photo de Death Stranding arrive aujourd’hui sur PS4

Alors que l’on croyait qu’il serait réservé à la version PC de Death Stranding, le mode Photo tant attendu a récemment été annoncé pour la version PlayStation 4. Comme promis, il arrive via la dernière mise à jour du jeu, disponible dès aujourd’hui.

La mise à jour 1.12 est dès à présent disponible sur PlayStation 4, et marque l’arrivée du fameux mode Photo. Vous pourrez donc composer vos plus beaux clichés grâce à des effets de lumière, de cadrage et affubler les personnages du jeu de diverses expressions.

I know you all have been waiting for this. The latest update (v.1.12) for #DeathStranding is now available, and features Photo Mode! Change angles, colors, frames, expressions and more! What will you snap?#TommorrowIsInYourHands pic.twitter.com/whPvRDVG2u

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) March 31, 2020