Death Stranding : Un film est maintenant confirmé, premiers détails

Un autre jour, une autre nouvelle adaptation. On ne feindra cependant pas trop l’étonnement quand on apprend ici que le prochain jeu qui a attiré l’attention de Hollywood n’est autre que Death Stranding, une expérience elle-même profondément influencée par le cinéma. Kojima a récemment évoqué l’envie de voir Kojima Productions s’aventurer sur d’autres supports que le jeu vidéo, ce qui rendait la possibilité d’une adaptation cinématographique de Death Stranding très probable. Deadline confirme aujourd’hui la chose en donnant plus de détails.

Au moins le casting est déjà connu

Un film Death Stranding va donc bel et bien voir le jour et sera évidemment produit par Kojima Productions, mais pas seulement. Il sera financé par les studios Hammerstone, qui viennent notamment de sortir le film Barbarian.

Allan Ungar et Kojima Productions sont listés en tant que producteurs exécutifs, mais aucun réalisateur n’est mentionné pour le moment (Guillermo del Toro, non ?). Même chose du côté du casting ou rien n’est confirmé, mais on voit mal Norman Reedus ne pas reprendre son rôle, tout comme Léa Seydoux et les autres.

Quoique, faut-il encore que cette adaptation se concentre sur les mêmes personnages, ce qui n’est pas acquis. Deadline précise que ce film pourrait introduire de nouveaux éléments à cet univers, ainsi que d’autres personnages.

Rappelons qu’avant ce film, Death Stranding 2 devrait sortir sur PlayStation 5 d’ici les prochaines années.