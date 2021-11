Kojima Productions ouvre une nouvelle division consacrée aux films, les séries et la musique

Ce n’est un secret pour personne, Hideo Kojima est féru de cinéma, et maintenant qu’il est à la tête de son propre empire, libre des contraintes d’un éditeur, il peut diversifier son business comme il l’entend. C’est donc sans grande surprise que l’on apprend aujourd’hui que Kojima Productions ne va plus forcément se limiter au domaine du jeu vidéo dorénavant, puisque l’entreprise ouvre une nouvelle division, comme nous l’apprend Gamesindustry.biz.

Des adaptations à prévoir ?

Cette nouvelle division de Kojima Production sera donc centrée sur les films, la TV ainsi que la musique, et sera basée à Los Angeles.

En somme, elle aura pour but d’apporter l’univers des jeux du studio vers d’autres publics, à travers d’autres médias. Cette division sera gérée par Riley Russell, qui a officié pendant plus de 28 ans chez PlayStation, notamment en tant que vice-président du côté du business. Voici ce que ce dernier déclare :

« L’équipe a pour objectif d’étendre la portée et la notoriété des propriétés actuellement en développement chez Kojima Productions, et de les intégrer encore plus à la culture populaire. »

On peut donc déjà en déduire que Kojima Productions travaille bien sur de nouvelles licences, en plus de Death Stranding. Et concernant ce dernier, peut-on donc s’attendre à voir arriver des adaptations du jeu ? Tout semble possible, même si la création de cette division est encore très récente.