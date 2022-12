Hideo Kojima continue de teaser son prochain jeu avec une nouvelle affiche

Ce n’est pas dans la nature de Hideo Kojima de faire des choses simples. C’est pourquoi il a teasé tout au long de ces derniers mois son prochain projet, avec plusieurs affiches mettant en avant des actrices comme Elle Fanning et Shioli Kutsuna. Une troisième affiche vient d’être publiée avec une nouvelle silhouette et une nouvelle question, pile à temps pour les Game Awards, ce qui renforce l’hypothèse selon laquelle le créateur ne va pas manquer le show de son ami de toujours Geoff Keighley.

"WHO" "WHERE" "HOW" and now "WHY". pic.twitter.com/NyBxTz7Wve

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 7, 2022