Dead Island 2 serait toujours en développement actif et pourrait sortir en 2022

Dead Island 2 figure désormais parmi les arlésiennes du jeu vidéo, ces jeux annoncés depuis des années dont on a plus de nouvelles, et dont la sortie semble presque compromise. Annoncé en 2014 avec un trailer en CGI qui avait fait sensation, le jeu n’a plus jamais donné d’informations par la suite, bien que Deep Silver ait assuré que le projet était toujours vivant. L’insider Tom Henderson, généralement très bien informé, a dévoilé hier quelques détails sur l’avancement du titre, histoire de redonner espoir à toutes celles et ceux qui attendent toujours le jeu de zombie.

Un retour inespéré pour cette année ?

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, l’insider clame alors avoir pu parler à des personnes proches du développement du jeu chez Dambuster Studios, qui lui auraient affirmé que l’état du jeu est satisfaisant et que le travail est en bonne voie :

« Selon les personnes avec qui j’ai pu parler… le jeu est dans un état correct et il pourrait être réannoncé très prochainement avec un trailer de gameplay. »

Henderson parle également du contexte offert par le jeu :

« Vous êtes dans un avion et il y a une épidémie de zombies à bord… Finalement l’avion s’écrase sur Hollywood, vous survivez et votre nouveau but et de survivre sur le terrain désormais. »

Il évoque alors une sortie possible lors du dernier trimestre de l’année, tout en mentionnant qu’il pourrait glisser à 2023, comme de nombreux autres titres.