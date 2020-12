Dead Island 2 est toujours en vie mais n’est pas encore prêt

Il y a des titres qui disparaissent complètement dans la nature, d’autres qui nous font espérer de nombreuses années. Après son annonce à l’E3 2014, Dead Island 2 a vite disparu des radars, devenant une véritable arlésienne. Mais il semblerait que le bougre soit toujours en vie et pourrait bien préparer son retour.

We wouldn't be so sure about that! 😉

Avec le manque de nouvelles et après avoir changé plusieurs fois de studios de développement, il est légitime de se demander si Dead Island 2 existe encore. Pourtant, l’année passée, il avait été évoqué à deux reprises, une fois par le PDG de Koch Media, une autre fois par THQ Nordic. Cette fois, c’est Deep Silver qui communique sur la tant attendue suite du jeu de zombie.

Dans un message posté sur Twitter, Deep Silver a répondu à un internaute qui se demandait si le jeu n’avait pas été annulé par un « nous ne serions pas si sûrs de cela ;) » suivi d’un emoji. Plus loin, dans le fil de la discussion, l’éditeur rajoute : « nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à parler du dernier Dead Island, mais quand nous le ferons, vous le verrez ici ! ».

Une précision qui ne nous donne aucune date, aucune précision quant à l’avancée du développement mais qui a au moins le mérite de donner un peu d’espoir aux fans : non, Dead Island 2 ne semble pas annuler. Par contre, nous n’aurons pas tout de suite de réponse quant à la question « quand est-ce qu’il refera parler de lui ». Patience donc.

We're not quite ready to talk about the latest Dead Island just yet, but when we do, you'll see it here!

— Official Deep Silver (@deepsilver) December 3, 2020