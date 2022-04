Dead Island 2 : Une source supplémentaire indique que le jeu pourrait sortir fin 2022

Dead Island 2 a disparu des radars depuis de nombreuses années, et l’espoir de voir le jeu refaire parler de lui s’est peu à peu éteint, même si on sait que le développement suit normalement son cours. Des échos mentionnaient pourtant que le jeu n’a jamais été en aussi bonne santé que maintenant, et qu’il pourrait effectuer son retour très prochainement avec une sortie prévue dans les mois à venir. Colin Moriarty, un journaliste réputé qui tient désormais un podcast nommé Sacred Symbols, vient justement d’appuyer cette théorie.

Le jeu de retour au Summer Game Fest ?

Dans le dernier numéro de son podcast, retranscrit par VGC, Moriarty confirme qu’il a lui aussi entendu parler d’une sortie en 2022 pour le jeu de zombies, tout en déclarant que le jeu devrait être montré cet été :

« J’en ai parlé il y a quelques semaines, mais Dead Island 2 pourrait être présenté à nouveau. J’ai entendu d’une source en laquelle j’ai confiance que le jeu pourrait être entièrement révélé cet été et pourrait peut-être sortir peu de temps après, peut-être en septembre ou octobre, au plus tôt. »

Le Summer Game Fest semble donc être l’endroit idéal pour que Dead Island 2 fasse son retour, et on croise évidemment les doigts pour que le jeu sorte aussi en fin d’année, même si on prendra ces déclarations avec des pincettes pour le moment, d’autant plus que les dernières rumeurs évoquaient le fait qu’un report (en interne) en début 2023 était tout à fait envisageable.