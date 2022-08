Accueil » Actualités » Dead Island 2 listé sur Amazon avec une date de sortie et des infos, une annonce pour bientôt

C’est probablement une fuite que les développeurs auraient préféré éviter : le géant de la revente Amazon vient de publier la fiche produit de Dead Island 2, sans doute un peu trop tôt. Celle-ci nous indique une date de sortie mais lâche cependant suffisamment d’informations pour nous confirmer un retour du titre : description, premières images et même jaquette, le jeu de zombies s’apprête bien à revenir.

Dead Island 2 va bientôt faire son retour

Cela faisait un petit moment que les indices concernant un retour de Dead Island 2 s’accumulaient. A plusieurs reprises, le studio nous confirmait que le jeu n’avait pas été annulé, et en avril dernier, un journaliste avait évoqué une présentation cette année. Cela semble être sur de bons rails puisque huit ans après son officialisation à l’E3 2014 (oui déjà), le jeu de survie vient d’apparaître sur Amazon.

A l’heure où sont écrites ces lignes, les trois fiches produits (PS5, PS4 et Xbox) sont toujours accessibles et nous avons pris soin de prendre une capture d’écran. Sur ces fiches, on peut y découvrir une jaquette, reprenant probablement le nouveau key art, mais aussi une date de sortie fixée au 3 février 2023. Quelques screenshots sont également ajoutés ainsi qu’une description complète.

Nous n’allons pas reprendre l’entièreté de la description mais celle-ci explique qu’on aura le choix d’incarner 6 personnages différents, qui auront leur propre personnalité et leurs propres dialogues. Leurs capacités seront entièrement personnalisables avec, peut-on lire, un tout nouveau système de compétences pour se respécialiser à tout moment. L’intrigue prendra toujours place à los Angeles, avec des coins iconiques comme Beverly Hills et Venice Beach, à travers un action RPG à la première personne où l’on devra faire face à des dizaines de types de zombies différents.

Voilà, bien assez d’informations pour confirmer un retour du jeu. Une annonce dans les prochains jours ? On imagine que la présentation officielle aura lieu prochainement, peut-être dans les prochaines heures. A moins que le studio Dambuster attende la conférence de la Gamescom la semaine prochaine ? Comme on dit, wait & see.