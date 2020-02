Dead Cells : The Bad Seed célèbre son arrivée avec un magnifique trailer

Le studio bordelais nous l’avait promis, un DLC était en préparation pour Dead Cells. Nommé sobrement The Bad Seed, celui-ci est maintenant disponible sur l’ensemble des plateformes et ajoute du nouveau contenu. Et pour nous rappeler que tout cela est accessible, Motion Twin nous gratifie d’une bande-annonce particulièrement sympathique.

De nouvelles terres à explorer

Après nous avoir proposé une mise à jour pour rejouer aux anciennes versions de Dead Cells, voici que les développeurs déploient une extension payante. Disponible au petit prix de 4.99€ seulement, ce DLC apporte trois nouvelles terres à explorer, de nouveaux ennemis et évidemment, des boss supplémentaires à poutrer. Il faudra ainsi découvrir La Serre, Le Marais des Fugitifs ou encore la Tanière et un adversaire aussi redoutable que le Concierge.

Pour fêter cela, une nouvelle bande-annonce animée a été diffusée et il faut avouer qu’elle est du plus bel effet. De plus, pour les joueurs qui n’ont pas craqué, sachez que Dead Cells est en promotion. Le titre seul, déjà, à -30% sur GOG.com, mais surtout le bundle qui contient le jeu de base et son DLC.

Sur Steam, le bougre profite d’offres similaires. Rappelons que Dead Cells est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.