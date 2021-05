Days of Play : Voici la liste des jeux PS4/PS5 qui seront en promotion dès le 26 mai

Les Days of Play 2021 ont officiellement commencé hier avec la PlayStation Player Celebration, qui demande de réaliser plusieurs défis pour obtenir des récompenses exclusives, comme des thèmes ou des avatars sur les consoles PlayStation. Les promotions du Days of Play ne vont démarrer que le 26 mai prochain, mais on connaît déjà la liste des jeux concernés par ces soldes.

Les jeux en promotions du Days of Play 2021

Dès la semaine prochaine, il sera donc possible de retrouver certains jeux Sony en promotion, et ce aussi bien sur PS4 que sur PS5. Voici la liste, non-exhaustive, des jeux concernés par les Days of Play 2021 :

Jeux PlayStation 4

Jeux PlayStation 5

Demon’s Souls

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: Édition Ultimate

Sackboy: A Big Adventure

The Nioh Collection

Cette première liste va aussi s’accompagner de promotions sur le PlayStation Store, mais vous pouvez vous attendre à ce que ces jeux bénéficient de réductions en magasins et dans les boutiques en ligne. Nous vous proposerons un article recensant toutes les promotions lorsqu’elles seront disponibles le 26 mai prochain.