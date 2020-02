Daymare 1998 aura droit à sa Black Edition sur PlayStation 4

Alors qu’il y a quelques jours nous apprenions la date de sortie des versions consoles de Daymare : 1998, une petite surprise va accompagner leur arrivée. Enfin, tout du moins sur PlayStation 4. Une édition physique a été confirmée, embarquant avec elle quelques bonus supplémentaires.

La Black Edition en précommande

Cette version physique, sobrement appelée Black Edition, sortira à la même date mais ne sera disponible que sur la console de Sony. Celle-ci embarque :

Le jeu sur disque

Des cartes de personnages

Une planche de stickers

Une boîte collector

C’est le distributeur Just for Games qui nous propose cette édition physique. Celle-ci est déjà disponible en précommande chez certains revendeurs et est listée à 39.99€.

Quant à Daymare: 1998, il s’agit d’un jeu d’horreur à la troisième personne qui s’inspire grandement des premiers Resident Evil. On y retrouve un survival horror sombre et glaçant, et si l’aventure n’a pas marqué tout le monde, il est tout de même affiché avec des évaluations plutôt positives sur Steam (et une démo est accessible).

Rendez-vous le 28 avril 2020 pour sa sortie sur PlayStation 4 et Xbox One.