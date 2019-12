Date et trailer pour Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto sur Switch

Il y a quelques jours, Bandai Namco avait annoncé la venue de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto sur Nintendo Switch. Un portage qui s’accompagnait de nouveaux contenus et d’une date de sortie japonaise fixée au 23 avril. La division occidentale de Bandai s’est enfin décidé à officialiser la chose pour nos contrées et vient de nous lâcher une date européenne.

Du nouveau contenu à prévoir

Vous l’avez compris, c’est officiel, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto arrivera sur la console de Nintendo le 24 avril 2020 en Europe. Cette version Switch aura droit à un pack de contenus estampillé « New Generations » qui ajoutera Kinshiki Otsutsuki et Momoshiki Otsutsuki en tant que personnages jouables.

Cela s’accompagne aussi de 11 nouvelles tenues pour les personnages qui mettent en avant le look des personnages dans Boruto. Rassurez-vous si vous aviez le jeu sur les autres supports, ce DLC arrivera aussi à la même date sur PC, PlayStation 4 et Xbox One (mais sera payant).

Rappelons que cette édition regroupera l’ensemble des DLC et mises à jour déployés sur les autres supports. On y retrouve l’excellent Ultimate Ninja Storm 4 ainsi que l’extension Road to Boruto qui fait passerelle entre les deux animes et qui permet d’ajouter de nouveaux personnages, de nouvelles quêtes et de nouvelles choses à faire.