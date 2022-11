Bandai Namco enregistre le nom Ultimate Ninja Storm Connections, un nouveau jeu Naruto en route ?

Avec le succès de la série des Naruto Ultimate Ninja Storm, le studio CyberConnect 2 s’est vraiment imposé comme l’un des studios les plus en vogue pour adapter certains mangas et animes en jeux, notamment les shonens. Après Naruto, le studio avait jeté son dévolu sur Demon Slayer, pour un résultat bien moins convaincant bien qu’assez spectaculaire et fidèle à l’œuvre de base. Il ne serait donc pas étonnant de voir CyberConnect 2 retourner à ses premiers amours avec un nouvel épisode de la série Ultimate Ninja Storm, et ça tombe bien, puisqu’une marque au nom évocateur vient tout juste d’être enregistrée par Bandai Namco.

Un Naruto Ultimate Ninja Storm 5 en développement ?

Gematsu nous informe que l’éditeur japonais a déposé la marque Ultimate Ninja Storm Connections en Europe, ce qui peut donc largement faire penser à un nouveau jeu Naruto par CyberConnect 2. Mais rien n’est confirmé pour le moment.

Cela fait longtemps que la piste d’un Naruto Ultimate Ninja Storm 5 est évoquée, étant donné que le manga Boruto a donné assez de matière et de nouveaux personnages pour envisager d’apporter un casting un peu plus inédit. Et ce malgré la présence de certains héros dans Road to Boruto, le contenu additionnel de Naruto Ultimate Ninja Storm 4.

Ce nom pourrait aussi faire penser à un spin-off de la série (étant donné qu’il n’est pas chiffré), voire à une compilation. Etant donné qu’une trilogie existe déjà, l’intérêt d’une collection serait forcément moindre, mais qui sait. On pourrait même penser à un jeu mobile avec un tel nom, mais on préférera ne pas parler de malheur.

On a pas plus de réponses pour le moment, donc on attendra de voir ce que l’éditeur nous réserve.