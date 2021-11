Dark Souls a été sacré meilleur jeu de tous les temps aux Golden Joystick Awards

La fin d’année est là et les cérémonies offrant de multiples récompenses répondent également présentes. Si l’on attend toujours les Game Awards 2021 pour le 10 décembre prochain (à 1 heure du matin chez nous), les Golden Joystick Awards de cette année ont déjà eu lieu, et on connait désormais le palmarès, avec même l’élection du meilleur jeu de tous les temps.

Mérité ?

C’est donc Dark Souls qui a reçu cet honneur lors de la cérémonie, alors qu’il était en féroce compétition avec des titres comme Metal Gear Solid, Minecraft, Super Mario Bros. 3, Grand Theft Auto V ou même Tetris. Une récompense prestigieuse qui a été reçue par Hidetaka Miyazaki , directeur du jeu, qui s’est honoré de cet award.

C’est Doom (1993) qui a récolté la deuxième place, tandis que The Legend of Zelda: Breath of the Wild complète le podium à la troisième place des votes.

Voici la liste complète des récompenses pour les Golden Joystick Awards 2021, partagée par GamesRadar :