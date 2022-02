Dark Souls : Les serveurs en ligne sur PC resteront fermés au moins jusqu’au lancement d’Elden Ring

Le mois dernier, les joueurs ont trouvé un glitch dans plusieurs des jeux Dark Souls qui compromettaient grandement les données des utilisateurs, car cela pouvait mettre en place une brèche qui donnerait accès à l’utilisation de votre PC. A cause de cette faille, From Software a pris des mesures en fermant jusqu’à nouvel ordre le monde en ligne des différents titres de la série, tout en promettant de trouver une solution avant la sortie d’Elden Ring, qui pourrait aussi être victime de ce bug. Le studio donne aujourd’hui un peu plus d’éclaircissement sur le retour des serveurs.

Le feu restera éteint un moment

Sur les réseaux sociaux, le studio a adressé un message afin de donner des nouvelles sur cette affaire, et doit malheureusement continuer à fermer les serveurs afin de garantir la sécurité et le bon lancement d’Elden Ring :

« Nous tenons à remercier toute la communauté Dark Souls et les joueurs qui nous ont contactés directement pour exprimer leurs préoccupations et pour proposer des solutions. Grâce à vous, nous avons identifié la cause du problème et nous travaillons à la résolution de celui-ci. De plus, nous avons étendu l’enquête jusqu’à Elden Ring – notre prochain titre lancé le 25 février – et nous nous sommes assurés que les mesures de sécurité nécessaires soient en place pour ce titre sur toutes les plateformes.

En raison du temps nécessaire pour mettre en place des conditions de test appropriés, les services en ligne pour la série Dark Souls sur PC ne réouvriront qu’après la sortie d’Elden Ring. Nous continuerons à faire tout notre possible pour rétablir ces services dès que possible. Nous ferons une annonce dès que le calendrier sera déterminé pour la reprise des services en ligne. »

En somme, pour assurer l’ouverture des serveurs d’Elden Ring à sa sortie le 25 février, les jeux Dark Souls devront fermer leurs serveurs PC pendant encore quelques temps, mais le studio a au moins trouvé l’erreur, ce qui marque un grand pas dans la résolution du problème.