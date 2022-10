Dark Souls : Les serveurs PC de l’édition Prepare to Die ne reviendront jamais

Peu avant la sortie d’Elden Ring, les serveurs PC de différents épisodes de la série Dark Souls ont subi des attaques qui ont obligé From Software à suspendre toute activité en ligne jusqu’à la résolution du problème. Le studio nous avait promis que cela allait au moins durer jusqu’à la sortie d’Elden Ring, mais nous sommes maintenant 8 mois après, et des problèmes subsistent. Si on a aujourd’hui une bonne nouvelle concernant Dark Souls II, les possesseurs de la première version PC de Dark Souls risquent de faire la grimace.

We have determined that we will not be able to support online services for the PC version of Dark Souls: Prepare to Die Edition that was released in 2012, due to an aging system.

We apologize for the long wait and ask for your understanding in this matter.

— Dark Souls (@DarkSoulsGame) October 25, 2022