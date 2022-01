Dark Souls : Un bug dangereux affecte les jeux sur PC, les joueurs inquiets pour Elden Ring

Le nouveau jeu du studio iconique FromSoftware arrive incessamment sous peu, et quelques inquiétudes apparaissent dans le cœur des fans. En effet, Elden Ring, comme ses aînés, va lui aussi profiter du mode multijoueur à base d’invasion dans votre partie, ou dans la partie des autres, en mode Coop. Le jeu est attendu au tournant cette année, mais un récent bug dangereux découvert sur la série des Dark Souls sur PC inquiète les fans.

PvP servers for Dark Souls 3, Dark Souls 2, and Dark Souls: Remastered have been temporarily deactivated to allow the team to investigate recent reports of an issue with online services.

Servers for Dark Souls: PtDE will join them shortly.

We apologize for this inconvenience.

— Dark Souls (@DarkSoulsGame) January 23, 2022