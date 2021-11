Dan Hay, directeur créatif et producteur de la saga Far Cry, quitte Ubisoft

Avec Far Cry 6, on sent que la saga d’Ubisoft est arrivée au bout de son concept et doit dorénavant se renouveler. Tandis que certaines rumeurs évoquent un passage du côté du jeu service pour Far Cry 7, on apprend que Dan Hay, qui travaillait en tant que directeur créatif sur la saga depuis des années (en plus d’être producteur exécutif), quitte Ubisoft dès aujourd’hui, comme nous l’apprend VGC.

Une grande figure de la saga s’en va

Dan Hay avait rejoint le projet Far Cry chez Ubisoft Montréal en tant que producteur sur Far Cry 3, et a depuis participé à l’élaboration de tous les épisodes qui sont sortis depuis, spin-off compris. Son plus gros projet était Far Cry 5, où il était également directeur créatif en plus de son autre rôle.

On ignore la raison de son départ mais cela semble être de son initiative. On imagine que si les rumeurs de changement total pour la série sont vraies, son départ peut venir de là, mais Ubisoft a simplement remercié Dan Hay pour son travail en lui souhaitant le meilleur pour la suite, peu importa où cela le mènera. Pour le moment, c’est Sandra Warren qui le remplacera chez Ubisoft Montréal.