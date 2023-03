Accueil > Actualités > Daedalic Entertainment : 6 jeux à surveiller et qui sortiront en 2023 chez l’éditeur

Nous avons eu l’occasion il y a quelques semaines de nous rendre dans les locaux de Daedalic Entertainment à Hambourg pour découvrir les futures sorties de l’éditeur/développeur allemand. L’occasion d’échanger avec les équipes, et de voir de belles futures propositions. Pour Rappel, Daedalic Entertainment est d’un côté le développeur de jeux d’aventures telle que la série des Deponia, et de l’autre un éditeur mettant la lumière sur de belles propositions indépendantes, tels que Unrailed, Inkulinati ou encore la série des Shadow Tactics.

Daedalic Entertainement est d’ailleurs le studio qui avec Nacon, vous proposera normalement cette année The Lord of The Rings : Gollum. En attendant d’avoir de ces nouvelles, nous vous présentons ainsi une partie du catalogue éditeur pour l’année 2023 à venir.

Capes

Le premier jeu que l’on nous a présenté est signé Spitfire Interactive, jeune studio australien. Capes se présente comme un tactical inspiré par des jeux tels que X-Com, le tout dans un cadre super-héroïque. Au vu des quelques niveaux que nous avons pu apercevoir, Capes axera son gameplay sur les nombreuses interactions et combos possibles entre chacun de vos personnages. Au début de chaque mission, vous aurez d’ailleurs le choix de constituer votre propre équipe.

Ce choix sera important car vous permettra de faire différentes combinaisons d’actions, ou de déplacements, qui seront primordiales pour réussir les objectifs. Il sera bien entendu possible d’utiliser le décor avec différents éléments tels que des bidons explosifs. Sur le peu que nous avons vu et pu jouer, il nous a semblé que l’ensemble était pour l’instant assez simple.

Reste à voir sur la longueur comment l’ensemble évolue, notamment avec le système d’amélioration pour nos personnages, et voir également si l’histoire nous accroche sur toute la durée du titre.

Si vous souhaitez vous faire une idée du jeu, une démo est actuellement disponible sur Steam. Le jeu sera disponible lors de sa sortie sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.

Magin : The Rat Project Stories

Une des grandes marques de fabrique de l’identité de Daedalic est la narration, par leurs historiques Point’n’click, et il est encore important pour eux de proposer à ce jour en édition des jeux qui sont également accés autour de l’aventure, de l’histoire. Suite à la réussite d’un financement participatif sur la plateforme Kickstarter, le jeu a attiré l’attention de l’éditeur qui les a soutenus afin qu’il puisse nous arriver aujourd’hui.

Magin : The Rar Project Stories, c’est un jeu narratif, où la dimension décisionnelle sera importante pour n’importe lequel de vos choix. Mais pas que, car dans cet univers de Dark Fantasy, vous devrez également combattre avec des cartes. Gestion de votre deck, évolution de celui-ci dépendant de l’orientation de vos choix, le jeu promet une douzaine d’heures de jeu assez intéressantes.

Plusieurs fins seront d’ailleurs disponibles, et nous sommes au final très curieux de voir lors de sa sortie comment fonctionnera l’équilibre entre narration, impact des choix, et cette dimension jeu de cartes. Magin: The Rat Project Stories devrait sortir cette année donc sur PC, PlayStation et Xbox.

Potion Tycoon

Encore un nouveau tycoon game me direz-vous ? Et c’est tant mieux pourront dire d’autres personnes ! Après la sortie de Spellcaster University, nous retrouvons un nouveau jeu de gestion où magie, mais surtout marketing et chiffres de vente seront les éléments clés de votre réussite.

Potion Tycoon, c’est la création des finlandais de Snowhound Games. L’idée derrière le projet est de proposer un jeu de gestion ultra complet autour de la création de votre boutique de potions dans un univers heroïc fantasy. Il sera bien entendu question d’optimisation, de campagne marketing, de quêtes à remplir. On retrouvera de plus différents éléments classiques du genre comme la recherche et développement.

L’originalité du titre se trouve donc dans l’utilisation de la thématique même d’alchimie en proposant tout un système plutôt complet de conception de potions à partir des différents ingrédients que l’on pourra combiner.

Le jeu sort d’ailleurs aujourd’hui en Early Access sur steam, et nous vous proposerons dans quelques jours, un premier avis autour du jeu.

Reveil

Il est toujours intéressant de voir comment depuis des titres tels que Layers of Fear ou Amnesia, le jeu vidéo horrifique évolue. Là où de nombreuses petites propositions sont faites, certains projets sortent du lot pour proposer une proposition intéressante.

C’est le cas de Reveil, projet du studio Pixelsplit, un thriller psychologique avec une dimension horrifique avec une vue à la première personne. Sur la courte démo que nous avons pu voir et essayer, le jeu fait la part belle à l’immersion, à de nombreux puzzles et à un véritable waouh effect lors des transitions entre les différentes scènes et décors du jeu.

La démo nous a beaucoup intrigué, et il sera vraiment intéressant de découvrir le jeu lors de sa sortie. A noter que pour l’instant, il n’y a pas de version VR envisagée par les développeurs, étant une petite équipe, mais très clairement, le jeu s’y prête énormément.

Reveil est prévu pour l’instant sur PC pour 2023.

Wild Woods

Avant dernier jeu présenté lors de la conférence, le studio Octofox Games récemment formé nous a présenté Wild Woods. Originellement issu d’un projet d’école, le prototype a tellement convaincu qu’il est devenu un jeu à part entière.

L’idée de Wild Woods, c’est de proposer du couch-coop d’action détente avec des éléments de rogue-like. Le principe sera de progresser dans un niveau tout en protégeant une carriole traînée par une chèvre, qu’il faudra réussir à emmener au bout du chemin. Un cycle jour-nuit vous demandera de faire des provisions puis de défendre vos richesses.

Lors de la démo que nous avons essayée, nous n’avons pas eu l’occasion de voir la dimension rogue-like du titre, mais les développeurs nous ont parlé d’améliorations sur le long terme. Mais sur l’ensemble de la démo testée en coopération, nous avons vraiment pris du plaisir sur le jeu et le côté détente est très présent et plaisant ! Vivement que l’on en sache et voie plus autour du titre.

Wild Woods est prévu pour 2023 sur Steam, même si par ce que nous avons joué, il serait idéal pour être présent sur consoles et notamment sur Nintendo Switch.

Wanderful

Dernier jeu du line-up Daedalic 2023, Wanderful, c’est la petite pépite signée Tiny Roar. Le jeu se présente comme un jeu d’exploration, de city builder et de stratégie. Nous avons eu l’occasion de tester le prototype du jeu, et nous avons été très séduits par la proposition.

Le principe est assez simple : nous arrivons sur une large, avec un ensemble de petite cartes, représentant différentes constructions possibles. Le but sera assez simplement de réussir à survivre un certain nombre de jours. A chaque fois que vous posez un nouveau bâtiment, vous avancez dans votre journée.

Le souci est que chaque bâtiment a ses règles, et le placement devra être fait minutieusement pour s’assurer que vous pourrez développer votre ville et ainsi la zone dans laquelle vous pourrez vous déplacer, et récupérer dans les bulles disponibles de nouvelles cartes.

En matière de design, la proposition est d’ores et déjà très solide, dotée d’une très belle rejouabilité avec la dimension aléatoire de la pioche de cartes dès le départ. Wanderful est très clairement une de nos grosses attentes pour cette année 2023 !