Cyberpunk 2077 : Bradé, acclamé, et dans le top 10 des meilleurs ventes Steam

Cyberpunk 2077, à quelques semaines de fêter sa première et tumultueuse année, se retrouve gratifié d’une vague d’évaluations positives suite à sa récente solde à -50%. Le jeu est en effet disponible sur Steam à 29.99€ jusqu’au 1er décembre. C’est tête haute, mais boiteux, que le gosse à problèmes de CD Projekt Red atteint la moitié supérieure des 10 meilleures ventes Steam.

Sur près de 18 000 évaluations récentes à l’heure actuelle, le jeu obtient finalement le sacro-saint badge des critiques “très positives” sur Steam. Éternellement au prix de 60€ jusqu’alors (depuis près de 12 mois, tout de même), cette solde a eu un effet pour le moins salvateur, provoquant un raz de marée de joueurs et de joueuses probablement soulagés de pouvoir y mettre enfin le juste prix.

Et on ne peut pas leur jeter la pierre. Ayant reçu des milliers de corrections de bugs et des correctifs censés améliorer ces mêmes corrections, le jeu sur PC (et uniquement sur PC) peut aujourd’hui se targuer d’être enfin le RPG massif, et surtout fonctionnel qu’il se devait d’être, à défaut de devenir celui qui était promis par sa campagne marketing. Et 50 patchs ne changeront rien à cette affaire.

Suite à la déclaration du président de CD Projekt, Adam Kiciński, sur la future perception du jeu par les joueurs, c’est le directeur des quêtes de Cyberpunk 2077, Pawel Sasko, qui s’est précipité sur Twitter pour partager sa joie en constatant le succès soudain de son bébé sur Steam.

Over 15K very positive reviews in the last days, while both #Cyberpunk2077 and #TheWitcher3 are on the global list of Steam top sellers 🥺

Thank you so much! 😭 pic.twitter.com/SMEMErm5Hm

— Paweł Sasko (@PaweSasko) November 26, 2021