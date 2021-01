Cyberpunk 2077 : Le mod qui permettait de coucher avec Johnny Silverhand (Keanu Reeves) a été retiré

A l’instar de The Witcher III, il était évident que la communauté de modders autour de Cyberpunk 2077 allait être très active. Si CD Projekt Red a donné accès aux outils officiels de mods il y a peu de temps, de nombreux joueurs avaient déjà commencé à publier des mods dès la sortie du jeu. L’un d’entre eux permettait de passer une nuit en compagnie de Johnny Silverhand, joué par Keanu Reeves, ce qui n’a visiblement pas plu du tout à CD Projekt Red.

Le studio précise les règles

Le modder Catmino avait proposé il y a peu un mod qui permettait d’intervertir les modèles de personnages, ce qui donnait alors l’opportunité de coucher avec n’importe quel PNJ ou personnage important du jeu. Un mod qui est vite remonté à CD Projekt Red, qui a décidé de le retirer dans la foulée et de déclarer à Eurogamer :

« Notre règle la plus importante concernant le contenu généré par les utilisateur, notamment les mods, et de ne pas être blessant envers autrui […] Dans le cas des changements de modèles, notamment ceux qui implique des situations explicites, cela peut être perçu comme tel par ceux qui prêtent leur apparence dans le but de créer des personnages dans Cyberpunk 2077. »

Le studio ajoute alors que les modders peuvent utiliser les personnages pour toutes sortes de raisons, notamment ceux inventés pour le jeu (et ne reposant pas sur des vrais humains), mais concernant les acteurs et actrices qui ont prêté leurs traits, il s’agit de ne pas dépasser les limites. Nul doute que le studio n’a pas fini de modérer les futurs mods qui arriveront sur Cyberpunk 2077.