Cyberpunk 2077 : Keanu Reeves nous parle de Johnny Silverhand

CD Projekt Red a de nouveau organisé un Night City Wire en streaming pour Cyberpunk 2077. Au menu aujourd’hui : Keanu Reeves, musiques et doublages.

Neo Silverhand

Après avoir montré du gameplay sur Xbox Series X, Cyberpunk 2077 met en avant sa star qui nous avait tous agréablement surpris lors de l’E3 2019. Dans cette vidéo, l’acteur nous parle ainsi de sa performance sur Johnny Silverhand et de ses séances en motion capture. Il précise d’ailleurs qu’il a de l’expérience dans le domaine grâce à son rôle iconique de Néo dans Matrix. En plus de louages envers le jeu, Keanu Reeves revient sur les différentes facettes de son personnage, et des nombreuses possibilités qu’offrent les choix du titre.

Des musiques « Twitch-friendly »

Cyberpunk 2077 est aussi revenu sur les artistes qui ont participé à la bande-son du jeu qui regroupe de nombreux genres différents. Nous aurons également des classiques indémodables (non diffusés sur Twitch pour éviter sans doute le strike automatique), mais CD Projekt a pensé aux streamers en offrant une option permettant de ne diffuser que des pistes « sûres ». Les développeurs ne mettent rien de côté pour la promotion de leur bébé qui passe bien évidemment par le streaming sur des plateformes comme Twitch et Youtube.

Une synchronisation labiale impressionnante

Quand un jeu est doublé en plusieurs langues, il arrive qu’il y ait des soucis avec la synchronisation labiale, autrement dit les mouvements de lèvres du personnage qui se synchronisent avec les paroles. Dans notre langue, c’est encore souvent le cas sur des productions plus modestes. Cd Projekt Red met donc en avant la technologie JALI afin de rassurer les futurs joueurs des 11 langues proposées. D’après ce que l’on a vu jusque-là, on peut dire que le résultat est assez impressionnant et fonctionne très bien.

Le studio polonais a enfin annoncé des récompenses pour ceux qui possèdent Cyberpunk 2077 et des jeux The Witcher sur n’importe quelle plateforme : un katana, des t-shirts ou encore une veste aux couleurs du sorceleur. On en profite aussi pour dire qu’il était censé sortir aujourd’hui avant son report. Il sortira donc le 10 décembre prochain sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X (jouable sur ces consoles mais sans upgrade next-gen) et Stadia.