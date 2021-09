Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red embauche des moddeurs pour aider sur le support des mods

Le développement de Cyberpunk 2077 a été chaotique, et tout semble à croire que le support du jeu après sa sortie l’est tout autant chez CD Projekt Red, surtout avec les polémiques qui s’accumulent. Alors que la communauté a pu récemment découvrir le patch 1.3, les moddeurs n’avaient pas attendu jusqu’ici pour proposer leurs travaux sur le jeu, histoire de le rendre un plus riche en contenu. Et même si le studio a posé quelques barrières auparavant, il tend aujourd’hui officiellement la main à certain moddeurs.

Des moddeurs pour travailler sur les outils de mods, logique

CD Projekt Red a en effet embauché certains moddeurs de la communauté afin de pouvoir travailler sur le jeu. Plusieurs de ces moddeurs s’en sont félicités sur le Discord de la communauté des mods de Cyberpunk 2077, et cela a été confirmé dans la foulée par le studio via un communiqué adressé à PC Gamer :

« Nous travaillons avec Yigsoft [qui regroupe plusieurs moddeurs comme Blumster ou Nightmarea] sur le développement des outils de modding pour Cyberpunk 2077. La communauté modding a toujours été très importante pour nous et nous sommes heureux de travailler main dans la main sur l’agrandissement des outils qui seront disponibles pour les moddeurs. »

Cyberpunk 2077 devrait donc enrichir ses mods dans les semaines à venir, ce qui est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui apprécient cette partie là du jeu, faite par les fans.