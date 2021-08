Cyberpunk 2077 : Voici le patch note complet du patch 1.3 et la liste des premiers DLC gratuits

Chose promise, chose due, CD Projekt Red a tenu un live de présentation aujourd’hui à 18 heures dans lequel on pouvait découvrir les changements à venir pour Cyberpunk 2077. Le patch 1.3 était au centre de cette prise de parole, et on sait désormais ce qu’il corrigera, en plus de savoir quels seront les premiers DLC offerts sur le jeu.

Les premiers contenus gratuits arrivent

On commence donc avec ce nouveau contenu, qui ne concerne en réalité que des petits ajouts esthétiques à l’image de ce que l’on pouvait avoir avec The Witcher 3.

On aura donc droit à une apparence alternative pour Johnny Silverhand, mais aussi au blouson de consolard en cuir synthétique multicouche et à la veste de voyou luminescente (disponibles après avoir terminé la mission « Le rendez-vous »). On retrouvera également L’Archer Quartz « Bandit » en récompense de la quête « Ghost Town », ou accessible à l’achat in-game.

Pour les correctifs du patch 1.3 de Cyberpunk 2077, qui arrivera bientôt mais qui n’a pas été daté, le patch note complet a été publié sur le site officiel du jeu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celui-ci est massif. Il y a littéralement de tout dans les corrections, que ce soit au niveau de l’équilibrage avec un NCPD plus réaliste, une mini-carte plus facile à lire en conduisant, etc. On vous laisse le découvrir directement sur le site du studio.