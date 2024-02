La Guerre de Cent Ans revisitée

En prenant comme base la guerre la Guerre de Cent Ans, Crown Wars The Black Prince opposera plusieurs familles royales dans des batailles très connotées médiales. Sauf que le Mal, une organisation occulte et maléfique, va en profiter pour semer un peu plus le chaos. Le moyen d’apporter un petit twist à l’univers, tout en ajoutant une dose de fantastique.

Côté gameplay, le titre prend la forme d’un jeu de stratégie tactique au tour par tour. Des mécaniques qui sont présentées dans cette nouvelle vidéo vue d’ensemble et accompagnée par un petit listing issu du communiqué de presse :

Un système de couverture, de positionnement, de combinaisons d’aptitudes : tirez parti du terrain et du décor

Des situations tactiques au tour par tour complexes

De nombreux objectifs principaux et secondaires à compléter

Une grande variété d’armes à choisir et à faire évoluer en fonction des classes et de la stratégie mise en œuvre

Plus de 100 compétences de classe et d’armes à débloquer avec de nombreuses applications différentes (dégâts, ralentissements, soins, etc.)

De nombreuses exécutions mises en scène (finish moves)

Crown Wars The Black Prince est planifié pour le 14 mars 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une version Switch est promise à plus tard en 2024, ce qui nous fait un peu peur pour son aspect technique.