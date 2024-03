Un mal pour un bien ?

Un report pour peaufiner l’expérience est toujours bénéfique. Nacon explique que ce délai supplémentaire permettra aux équipes d’Artifact Studios d’intégrer des améliorations réclamées par les joueurs et de soigner certains aspects. Une raison louable, surtout que notre première prise en main laissait planer l’ombre d’un manque de peaufinage, bien que l’on ne peut pas s’empêcher de se dire qu’il s’agit décidément d’un choix de dernière minute.

Mieux vaut tard que jamais comme on dit. Prévu initialement pour ce 14 mars, Crown Wars: The Black Prince est décalé au 23 mai 2024, toujours sur PC, PS5 et Xbox Series. Une période tout aussi chargée mais peut-être moins remplie en titre stratégique comme c’est le cas en ce mois de mars, entre Blade Prince Academy, Unicorn Overlord et d’autres.

Pour compenser, l’éditeur français a dévoilé une nouvelle bande-annonce centrée sur Le Domaine, endroit en ruine que l’on hérite au début de l’aventure. On pourra y recruter notre escouade, l’entraîner, gérer nos ressources et partir ensuite défendre nos terres dans un XCOM-Like qui prend place dans une version alternative (et fantastique) de la Guerre de Cent Ans.